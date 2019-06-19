Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге. ФОТОрепортаж

Причиной общественного возмущения стали изменения в законодательстве об экстрадиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Если поправку в закон примут, то жителей города, подозреваемых в преступлениях за рубежом, смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у города нет договора об экстрадиции, в том числе и материковым Китаем.

Организаторы утверждают, что на улицы вышли около двух миллионов человек (по некоторым данным 1,3 миллиона), пишет BBC. По данным полиции, на пике протеста в нем участвовали 338 тыс. человек.





Полиция применяла против демонстрантов перечный газ и пули.

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Но поражает не только гражданская стойкость и сотрудничество, но и высокий уровень организации:

1. Акция протеста - не повод забывать о домашнем задании. Студенты выполняют гражданский долг и продолжают учиться.

2. Уровень чистоты после миллионного протеста.

3. Протестанты пропускают скорую помощь.

4. Протестанты помогают журналисту защититься от газовой атаки.

5. Уровень организации впечатляет. Бутылки с водой оставленные у тротуара, чтобы протестанты могли облить себя и затушить слезоточивые гранаты.

6. Люди защищаются зонтиками от газа.

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7. Уборка после протеста.

8. Журналисты надели шлемы и светоотражающие жилеты, чтобы выразить несогласие с действиями полиции.

9. Инструкция о том, как сделать лилии-оригами для чествования погибших.

9 июня протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы. Они настаивали на отставке Лам, некоторые участники призывали главу администрации города извиниться за появление такого законопроекта.