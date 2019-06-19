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19.06.19 11:26

"На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты и их пособники на пунктах въезда/выезда пропускают в Украину не более 5-6 машин в час, из-за чего на жаре образуются огромные очереди, в которых люди часами торчат под палящим солнцем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на жителей "ДНР".

При этом со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро.

Казанский отмечает, что в отчаянии люди уже зарегистрировали в сети петицию к главарю донецких террористов Пушилину с просьбой как-то решить вопрос и приводит некоторые комментарии к ней:

"Наведите порядок! Украина пропускает быстрее чем ДНР раза в три! Там есть оборудованные навесы, туалеты, вода, медпункты!! С нашей стороны отношение к людям безобразное!!!"

"Это издевательство, держать людей на такой жаре на КПП ДНР по много часов, а потом люди проходят украинский КПВВ за несколько минут. Сами позорите имя ДНР перед своими же людьми!"

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В социальных сетях жители неподконтрольной территории также отмечают, что из-за сильной жары в очередях наверняка возрастет количество инфарктов и инсультов.

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 01

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 02

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 03

На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное, - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов 04

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