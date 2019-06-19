Плантация элитной конопли обнаружена в Запорожской области: сбывали в оккупированный Крым, стоимость изъятых наркотиков - 70 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски.

"Во время мероприятий правоохранители на окраине одного из сел в Мелитопольском районе обнаружили нарколабораторию. В шести теплицах площадью более 5 гектаров, фигуранты выращивали элитные сорта конопли. Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещением и отоплением, поэтому урожай собирали до трех раз в год. Установлено, что готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крым", - сказано в сообщении.

Правоохранители разоблачили 4 членов группировки. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они занимались непосредственным выращиванием наркорастений.

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"В ходе обысков изъяты более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудования для выращивания и переработки марихуаны. По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 млн грн", - сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Запорожской области полицейские задержали группу вооруженных мужчин, которые похитили человека.