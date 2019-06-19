СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Оперативники спецслужбы установили, что сеть имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление ею осуществлялось с территории Российской Федерации.

"Агитаторы, используя социальную сеть "Facebook", а также запрещенные в Украине ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности", - сказано в сообщании.



Фото: пресс-служба СБУ

Отмечается, что оперативники СБ Украины задокументировали, что от российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.

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СБУ также обратилось к сознательным гражданам Украины с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных людей предложений по размещению деструктивного контента, а также выявления фактов размещения в социальных сетях антиукраинских и провокационных публикаций, сообщать на горячую линию СБ Украины 0800501482.