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19.06.19 18:08

Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

В Волынской области ликвидировали международный канал торговли людьми. Организаторы трафика – украинец и гражданин одной из стран ЕС. В поле зрения оперативников они попали еще в апреле этого года.

Об этом сообщают в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время оперативной разработки установлено, что злоумышленники подыскивали среди жительниц Волынской области молодых женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Далее, под предлогом трудоустройства, они намеревались их вывезти за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

На днях попытку вывоза жертв торговли людьми пресекли в пункте пропуска "Рава-Руська". Там задержали мужчину, который по заказу фигурантов пытался вывезти трех гражданок Украины в страны ЕС.

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Одновременно, в Запорожье задержали организатора банды. В ходе обыска его квартиры были изъяты важные вещественные доказательства, затем злоумышленнику объявили о подозрении.

В отношении другого организатора преступления – иностранца, продолжаются мероприятия по привлечению его к уголовной ответственности.

Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 01
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 02
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 03
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 04

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