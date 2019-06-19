Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщают в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время оперативной разработки установлено, что злоумышленники подыскивали среди жительниц Волынской области молодых женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Далее, под предлогом трудоустройства, они намеревались их вывезти за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

На днях попытку вывоза жертв торговли людьми пресекли в пункте пропуска "Рава-Руська". Там задержали мужчину, который по заказу фигурантов пытался вывезти трех гражданок Украины в страны ЕС.

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Одновременно, в Запорожье задержали организатора банды. В ходе обыска его квартиры были изъяты важные вещественные доказательства, затем злоумышленнику объявили о подозрении.

В отношении другого организатора преступления – иностранца, продолжаются мероприятия по привлечению его к уголовной ответственности.







