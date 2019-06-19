На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Основными направлениями модернизации стали экономия топлива и замена на современные образцы рабочего оборудования.

Базой для ТРМ-80 является автомобиль ЗИЛ-131, "родной" бензиновый двигатель которого тратил 50 литров на 100 километров. Его сменили на дизельный двигатель белорусского производства Д245.9 с расходом до 32 литров /100 км.

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Еще одним пунктом экономии горючего является установление отдельного дизельного генератора EP-R133TDE мощностью 10 кВт бельгийского производства.

"В старой модели автономное питание электроэнергией осуществлялось от базового двигателя АБШ через коробку отбора мощности КОМ-1. Ожидаемая экономия расхода топлива в 2 раза", - рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории ГНИИ ВС ВВТ Геннадий Никифоров.

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Также заменили сварочные трансформаторные установки на современные инверторные Ergus E400 DCi, или MET400DCi и "Патон" АДИ-200РАС. Кроме того, состоялась замена ручного электрифицированного инструмента (ручные дрели, электроточила т.п.) на современные, ведущих мировых производителей.

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