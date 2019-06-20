Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщила Нацполиция в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу.

После страшной находки у дома подозреваемого собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Полиция оцепила дом и предотвратила самосуд.

Местное издание "Крапка" сообщило, что родители подозреваемого, вероятно, не знали о случившемся, и сейчас отказываются нанимать для сына адвоката.

Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

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