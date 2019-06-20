С воином 57-й ОМПБр Павлом Тихоновым, погибшим на Донбассе, простились в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 20 июня, в городе Кропивницкий состоялось прощаний с Павлом Борисовичем Тихоновым (позывной 151), 1975 года рождения, прапорщиком, командиром одного из подразделений разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 17 июня в зоне операции Объединенных сил, в районе Донецкого аэропорта, во время выполнения боевого задания.

Павел Тихонов родился 02.10.1975 года в Кировограде. После окончания школы №20 был призван на срочную службу, которую проходил в морской пехоте в городе Феодосия. Окончил Кировоградский институт коммерции. Работал в Кировоградской областной филармонии и таксистом с позывным 151. В мае 2014 г. ушел на фронт, а с июня 2014 года находился в рядах 42-го ОМПБ. Участвовал во всех тяжелых боях подразделения, осенью 2017 года получил на фронте контузию и перелом ноги, проходил лечение в Кировоградском госпитале для ветеранов войны.

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Похоронили Героя на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища Кропивницкого.

У него остались жена, сын и дочь, которая тоже проходит службу в Вооруженных Силах Украины.













Фото: Гречка