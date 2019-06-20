"Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Материал опубликовал местный блогер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточный вариант".

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По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.

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Несмотря на то, что съемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка - улица Артема выглядит совершенно пустой, а транспорт на ней практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные времена, когда на этой улице часто были пробки.

"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" - отвечал блогер на комментарии своих подписчиков, которых удливляли совершенно пустые улицы Донецка.

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При этом многие магазины, которые ранее работали на центральной улице, теперь пустуют, а их помещения сдаются в аренду.

Совершенно пустой выглядит на видео и центральная площадь Ленина, а также улицы, которые прилегают к ней.





Далее блогер отправился на улицу Челюскинцев, показав по дороге некогда популярное у дончан, а теперь закрытое заведение "Байкерз бар". По его словам, ныне бар не работает.





Закрыт также целый ряд магазинов и банков на проспекте Театральном. Витрины заколочены фанерой, а ступеньки у входа зарастают травой.

"Здесь уже бизнес не работает. И улица Артема стала мертвой для бизнеса" - отмечает блогер.

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Давно не работает также и довольно посещаемый в прошлом гастроном "Никольский" на пересечении Театрального и Челюскинцев. Ныне его площади сдаются в аренду, однако желающих арендовать их пока нет. Автор видео также отмечает, что вандалы разбили мраморные перила у входа в магазин.









Автор подчеркивает, что не выражает никакую политическую позицию, а просто показывает родной город таким, как он есть. И любой дончанин навернчка согласится, что по сравнению с довоенным периодом, когда Донецк был обычным украинским областным центром, сейчас город выглядит днем в понедельник аномально пустым и даже вымершим.