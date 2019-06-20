Первый в этом году вертолет Н225 для системы авиабезопасности МВД прибыл в Украину. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, который будет выполнять задачи в системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил Гончаров.

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Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что это третий вертолет Н225, который пополнит авиацию спасателей. Те машины, которые были поставлены ранее, уже выполняют задачи по назначению.

"Эти машины уже несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия в Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области. Кроме того, они уже работали в зоне ООС на Донбассе", - отметил Чечеткин.









