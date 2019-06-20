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20.06.19 20:23

Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков протестующих против принятия на должность профессора в КНУ экс-замглавы АП Андрея Портнова устроили сидячую забастовку возле приемной ректора КНУ Леонида Губерского.

Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После акции под стенами красного корпуса КНУ, студенты прошли к приемной ректора.

Они заявили, что будут находиться там, пока ректор лично не примет их обращение по поводу Андрея Портнова. 

В 20-10 Митингующие созвонились с ректором КНУ Леонидом Губерским. Тот  заявил, что сейчас находится на встречах и до 10 утра его не будет. Часть протестующих остается ночевать ждать. Представители администрации университета разрешили студентам остатьс яночевать в под приемной ректора. 

Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 01
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 02
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 03
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 04
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 05
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 06
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 07

Фото - Олег Богачук 

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