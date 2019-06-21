Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания. ВИДЕО

Согласно зарегистрированному в Министерстве обороны решению, теперь 3СУ-23-4М-А1 готов к опытной эксплуатации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Модернизация ЗСУ, проведена государственным предприятием завод "Арсенал" за собственные оборотные средства, и предусматривала установку на установку новой многофункциональной радиолокационной станции вместо имеющейся РЛС и замену специализированной аналоговой вычислительной системы на современную цифровую. Также установку оборудовали навигационной системой, системой обеспечения и блоком цифро-аналоговых преобразователей.

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Завод "Арсенал" по договору с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу, направленную на модернизацию зенитной самоходной установки "Шилка" еще с 2015 года.

Модернизация зенитной запланирована в трех вариантах. Второй вариант модернизации дополнительно к нововведениям первого предполагает установку оборудования на установку оптико-локационной системы. В третьем варианте к преимуществам первого и второго вариантов прилагается ракетный канал с четырьмя ракетами "Игла".

Работы над вторым и третьим вариантами сейчас продолжаются.