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21.06.19 11:55

"Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. ФОТОрепортаж

Вчера у парламента Грузии начались массовые протесты после того, как один из участников российской делегации коммунист Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, чтобы открыть "Межпарламентскую ассамблею православия".

Цензор.НЕТ сделал подборку фотографий этих событий.

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Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 02
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 03
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 04
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 05

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Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 07
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 08
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 09
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Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 11
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 12
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 13
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Фото - Ariana Gic/Facebook

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

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