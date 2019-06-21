"Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ сделал подборку фотографий этих событий.











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Фото - Ariana Gic/Facebook





Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.