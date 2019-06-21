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21.06.19 12:25

Массовые "минирования" в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов. ФОТО

Правоохранители проверили информацию о заминировании 232 объектов в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали все 232 заведения и учреждения, эвакуировали 22 562 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Отмечается, что сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях, 227 городских садах, харьковском аэропорту, железнодорожном вокзале, одной станции метро и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.

Массовые минирования в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов 01

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, работники территориальных отделов полиции.

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Информация о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Массовые минирования в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов 02

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