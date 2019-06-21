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21.06.19 12:28

Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями. ФОТО

Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении участнику незаконного формирования "Крымское казачье войско", который содействовал оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014-го организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское казачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний.

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За все это предатель награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Кроме гражданства Украины он также имеет гражданство РФ.

Сейчас по ходатайству следователя полиции в АР Крым и г. Севастополе Херсонский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

Суд отправил под домашний арест участника банды Крымское казачье войско, который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями 01
Суд отправил под домашний арест участника банды Крымское казачье войско, который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями 02

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