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21.06.19 14:23

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов "ДНР". С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР".

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях", - сказано в сообщении.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 01

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.

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Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведение незаконных сделок.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения. Продолжается досудебное следствие.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 03
Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 04
Фото: пресс-служба СБУ

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