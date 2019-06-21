Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе. ФОТО

Об этом написал блогер Денис Казанский. информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что идея разместить борды с Кивой приглянулась конкурентам партии "За життя" из лагеря Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сегодня в Одессе с их подачи появились борды ОПЗЖ с цитатами Кивы, который, несколько лет на потеху росСМИ изображал упоротого украинского фашиста и обещал расстреливать автобусы с мирными жителями".





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При этом Казанский предложил использовать для рекламы и другие цитаты Кивы.

"Кстати, раз уж идея зашла, предлагаю набор скринов с цитатами Кивы для новой серии бордов. Есть настоящая жемчужина - Илья Кива желает смерти куму третьего номера списка своей партии Виктора Медведчука. Такое не каждый день увидишь", - отмечает блогер.







