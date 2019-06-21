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21.06.19 15:02

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе. ФОТО

В Одессе замечены предвыборные борды "Оппозиционной платформы – За жизнь", на которых использованы цитаты члена партии Ильи Кивы, призывающего расстреливать автобусы Киев-Донецк.

Об этом написал блогер Денис Казанский. информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что идея разместить борды с Кивой приглянулась конкурентам партии "За життя" из лагеря Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сегодня в Одессе с их подачи появились борды ОПЗЖ с цитатами Кивы, который, несколько лет на потеху росСМИ изображал упоротого украинского фашиста и обещал расстреливать автобусы с мирными жителями".

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 01
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 02

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При этом Казанский предложил использовать для рекламы и другие цитаты Кивы.

"Кстати, раз уж идея зашла, предлагаю набор скринов с цитатами Кивы для новой серии бордов. Есть настоящая жемчужина - Илья Кива желает смерти куму третьего номера списка своей партии Виктора Медведчука. Такое не каждый день увидишь", - отмечает блогер.

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 03
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 04
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 05
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 06

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 07

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