Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор". ФОТО

Настоятель монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом "соборе" Киевского патриархата. Зато отец Андрей участвовал в этом мероприятии и Филарет пообещал посвятить его в епископы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

В пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как главы Киевского патриархата об увольнении настоятеля Макария и назначении на его место архимандрита Андрея.

В самом монастыре сейчас присутствуют десятки людей - представители обеих сторон, ситуация напряженная. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улицы дежурят автобусы с правоохранителями.

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Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней.

20 июня монахи вместе с настоятелем из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение.

По данным "ВВС News Украина", митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом.

Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.