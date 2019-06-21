С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона "Кривбас" Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Николай Колесник, куратор батальона "Кривбас" и депутат Криворожского горсовета.

"Встреча с семьями пленных, с бывшими пленными, с теми, кто имеет опыт работы с такой категорией, прошла в АП. И с первого раза уже есть практические шаги, первые распоряжения, даже взяты в работу законотворческие инициативы. Надлежащие инструкции получат главы ОГА, чтобы никого не забыли, такой опыт у нас уже есть, поделимся. Знаю что переговоры по освобождению пленных, политзаключенных, гражданских заложников у Владимира Зеленского в приоритете. Пока не имеем возможности обмена и освобождения, то никто и ничто не мешает нам, государству, на местном уровне заниматься семьями "потерянных на войне". Скоро будет встреча в расширенном формате, с участием президента. На совещании я предложил освободить одного "специалиста", который по наследству, остался в здании АП, который бормотал что-то непонятное, лишь бы делать вид полезности, не за глаза предложил, а в глаза", - написал он.

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Напомним, сегодня, 21 июня, родственники пленных, удерживаемых наемниками РФ на оккупированном Донбассе, пикетировали Офис президента с целью напомнить о необходимости как можно скорейшего освобождения пленных.