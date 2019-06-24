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24.06.19 12:24

Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызывают в Нацполицию, чтобы задать вопросы о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соответствующий документ.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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"Реализуя полномочия специально уполномоченного субъекта в сферепротиводействия административным правонарушениям, связанным с коррупцией, Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины осуществляется сбор доказательств, определенных статьей 251 КУпАП, с целью подтверждения или опровержения сведений о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией директором НАБУ Артемом Сытником", - сказано в документе.

Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий 01

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