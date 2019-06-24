Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соответствующий документ.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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"Реализуя полномочия специально уполномоченного субъекта в сферепротиводействия административным правонарушениям, связанным с коррупцией, Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины осуществляется сбор доказательств, определенных статьей 251 КУпАП, с целью подтверждения или опровержения сведений о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией директором НАБУ Артемом Сытником", - сказано в документе.