Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
21.06.19 23:26

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии. ФОТОрепортаж

В Одессе почти 300 выпускников получили дипломы об окончании Военной академии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 01

В церемонии выпуска принял участие начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который вручил дипломы выпускникам и поздравил их с успешным окончанием вуза и пожелал побед и успехов в повседневной службе на офицерских должностях.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предельный возраст поступающих в военные вузы тактического уровня увеличен до 30 лет, - Минобороны

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 03

Среди выпускников офицеры десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной разведки, Сил специальных операций, специалисты тыла, вооружения и физического воспитания. Выпускники получили первичные воинские звания и дипломы о высшем образовании. 29 выпускников закончили академию с отличием, а трое - стали золотыми медалистами.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 04
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 05
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 06

Также читайте: Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ


В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 07

Половина курсантов, окончивших академию, имеют боевой опыт. 115 выпускников - участников антитеррористической операции на востоке страны награждены знаком отличия Президента Украины "За участие в АТО", четверо выпускников награждены государственной наградой - орденом "За мужество" III степени.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 08
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 09

После торжественной клятвы офицера и ритуала прощания с Боевым Знаменем академии, выпускники прошли торжественным маршем по плацу своей альма-матер.

Смотрите: Полет на сверхмалой высоте - подготовка штурмовиков 299 бригады тактической авиации. Эксклюзивное ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100