"Охотники за броней": на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Операторы ПТРК из состава Объединенных сил соревновались в двух номинациях: спортивной и профессиональной.

В первый день воины ООС должны были в составе боевых расчетов преодолеть полукилометровую дистанцию с многочисленными препятствиями. Затрудняло прохождение полосы то, что упражнение выполнялось в полном боевом снаряжении. Нужно было не только быстро пробежать определенные отрезки дистанции, но и комбинировать силовые и анаэробные упражнения. В частности, переносить ящики с боеприпасами, в противогазе преодолеть условно зараженный участок местности, поразить цель выстрелом из автомата, бросать гранаты на меткость и в конце дистанции провести медицинскую эвакуацию пострадавшего из подбитой техники с помощью эвакуационных строп.

Второй день был полностью посвящен демонстрации профессиональных навыков и выполнению практических стрельб. Боевые расчеты и экипажи ПТРК "Штурм", "Конкурс", "Фагот", "Стугна-П", а также орудийные расчеты противотанковой артиллерии МТ-12 "Рапира" поочередно выполняли практические стрельбы по заданным целям.

Смотрите также: Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун". ВИДЕО



































Смотрите также: Соревнования на лучший танковый экипаж прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж





















Во время соревнований противотанкисты продемонстрировали высокий уровень боевой готовности к применению ПТРК и артиллерии против бронированных целей противника.

Смотрите также: На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул важность поддержания высокого уровня практических профессиональных навыков личного состава противотанковых подразделений и наградил участников соревнований грамотами. А те, кто занял призовые места, кроме грамот получили еще и денежные сертификаты. За первое место - 5000 гривен каждому члену боевого расчета. За второе и третье место, соответственно, три и две тысячи гривен.



