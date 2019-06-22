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22.06.19 12:14

"Охотники за броней": на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага. ФОТОрепортаж

Двухдневные соревнования среди боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов и противотанковой артиллерии операции Объединенных сил состоялись на одном из военных полигонов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Операторы ПТРК из состава Объединенных сил соревновались в двух номинациях: спортивной и профессиональной.

В первый день воины ООС должны были в составе боевых расчетов преодолеть полукилометровую дистанцию с многочисленными препятствиями. Затрудняло прохождение полосы то, что упражнение выполнялось в полном боевом снаряжении. Нужно было не только быстро пробежать определенные отрезки дистанции, но и комбинировать силовые и анаэробные упражнения. В частности, переносить ящики с боеприпасами, в противогазе преодолеть условно зараженный участок местности, поразить цель выстрелом из автомата, бросать гранаты на меткость и в конце дистанции провести медицинскую эвакуацию пострадавшего из подбитой техники с помощью эвакуационных строп.

Второй день был полностью посвящен демонстрации профессиональных навыков и выполнению практических стрельб. Боевые расчеты и экипажи ПТРК "Штурм", "Конкурс", "Фагот", "Стугна-П", а также орудийные расчеты противотанковой артиллерии МТ-12 "Рапира" поочередно выполняли практические стрельбы по заданным целям.

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Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 01
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 02
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 03
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 04
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 05
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 06
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 07
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 08
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 09
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 10
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 11
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 12
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 13
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 14
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 15
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 16
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 17

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Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 18
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 19
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 20
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 21
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 22
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 23
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 24
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 25
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 26
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 27

Во время соревнований противотанкисты продемонстрировали высокий уровень боевой готовности к применению ПТРК и артиллерии против бронированных целей противника.

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Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул важность поддержания высокого уровня практических профессиональных навыков личного состава противотанковых подразделений и наградил участников соревнований грамотами. А те, кто занял призовые места, кроме грамот получили еще и денежные сертификаты. За первое место - 5000 гривен каждому члену боевого расчета. За второе и третье место, соответственно, три и две тысячи гривен.

Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 28
Охотники за броней: на Донетчине бойцы ВСУ соревновались в умении уничтожать технику врага 29

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