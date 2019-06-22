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22.06.19 14:03

Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Правый сектор" и другие патриотические и христианские организации проводят в центре Киева "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - не допустить проведение завтра в столице Марша равенства.

Участники акции собрались в парке Шевченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На месте находятся несколько десятков молодых людей. Они держат в руках флаги "Правого сектора", организации "Традиция и порядок", христианских организаций.

Участники акции установили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.

Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12 часов завтрашнего дня.

"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - сказано на странице мероприятия в Facebook.

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Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".

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Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 02
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 03
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 04
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 05
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Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 08
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 09
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 10
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 11
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 12
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 13
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 14
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 15
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 16
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 17
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 18

Автор фото и видео - Олег Богачук

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