Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции собрались в парке Шевченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На месте находятся несколько десятков молодых людей. Они держат в руках флаги "Правого сектора", организации "Традиция и порядок", христианских организаций.

Участники акции установили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.

Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12 часов завтрашнего дня.

"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - сказано на странице мероприятия в Facebook.

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Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".



































Автор фото и видео - Олег Богачук