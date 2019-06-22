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22.06.19 15:30

Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная делегация Европейского Союза во главе с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский... продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

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Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 01
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 02
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 03
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 04
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 05
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 06
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 07
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 08

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