Умер получивший ранения на Майдане в Киеве 2014 году житель Хмельницкого Сергей Королюк. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инициативную группу пострадавших/раненых на Майдане.

"С 11 декабря 2013 года участвовал в событиях в Киеве в рядах 1 Хмельницкой сотни. 18 февраля 2014 года был избит беркутом в Крепостном переулке.

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После оказания медицинской помощи в Доме офицеров был перевезен киевлянами в дом Профсоюзов. Но после того, как Профсоюзы ночью подожгли, помогал держать оборону Майдана возле сцены.

Лечился в Хмельницком и Чешской Республике. С апреля 2014 года вернулся в Украину и до последнего дня занимался волонтерской деятельностью по обеспечению украинских воинов в русско-украинской войне.

Был депутатом Хмельницкого городского совета, где честно и бескомпромиссно боролся за украинский. Указом Президента Украины награжден орденом "За мужество", - говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Королюком пройдет 23 июня в 10:00 в помещении Хмельницкой ритуальной службы (ул. Толстого, 5а).

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Поминальная панихида состоится в 11:00 в Храме святого Архистратига Божия Михаила (ул. Курчатова, 4а).

Похоронят майдановца в родном селе Калиновка Хмельницкого района после панихиды, примерно в 12:30.





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