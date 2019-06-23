Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

"23 июня в 7:41 в оперативно диспетчерской службы Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в г. Буча. Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 м.кв. На ликвидации пожара сосредоточено 9 единиц техники и 30 человек личного состава", - сказано в сообщении.

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Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Рядом с металлобазой расположена заправка, уточняет "Громадське". Но руководительница пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила, что огонь не может перекинуться на заправку.











