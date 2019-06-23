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23.06.19 11:56

Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка. ФОТОрепортаж

В Буче Киевской области произошел пожар на металлобазе. Огнем охвачено 1600 квадратных метров. Рядом находится заправка, в ГСЧС говорят, что угрозы взрыва нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

"23 июня в 7:41 в оперативно диспетчерской службы Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в г. Буча. Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 м.кв. На ликвидации пожара сосредоточено 9 единиц техники и 30 человек личного состава", - сказано в сообщении.

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Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Рядом с металлобазой расположена заправка, уточняет "Громадське". Но руководительница пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила, что огонь не может перекинуться на заправку.

Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 01
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 02
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 03
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 04
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 05
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 06

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