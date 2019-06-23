В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован. Пассажиров в транспортном средстве не было.

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"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в полиции.





