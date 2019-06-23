Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении.

На место прибыли сотрудники ГСЧС. В 11:00 возгорание удалось ликвидировать.

"Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - сообщили в ГСЧС.

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