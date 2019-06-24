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24.06.19 09:28

На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры, водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

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Видео Киев оперативный

Как стало известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.

На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 01

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км. Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.

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Напомним, 23 июня сообщалось, что в Харькове автомобиль на скорости влетел в здание горсовета, в результате чего пострадал водитель автомобиля. 

На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 02
На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 03
Фото: ТСН

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