На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

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Как стало известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км. Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.

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Напомним, 23 июня сообщалось, что в Харькове автомобиль на скорости влетел в здание горсовета, в результате чего пострадал водитель автомобиля.





Фото: ТСН