Украинцы в Перемышле провели шествие в честь воинов УНР. ФОТОрепортаж

Мероприятие прошло без инцидентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было достаточно много полиции, которая гарантировала безопасность участникам процессии. Правда, были какие-то молодые люди, которые пытались что-то выкрикивать, когда увидели человека в красно-черной вышиванке. Но полиция предотвратила возникновение конфликта", - рассказал председатель Объединения украинцев в Польше (ОУП) Петр Тыма.

По его словам, в процессии приняли участие более тысячи человек, в основном – официальные делегации и простые люди из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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Тыма также рассказал, что накануне в Перемышле провели перформанс под названием "Другого не будет". На площади в центре города был поставлен стол и два кресла. В одном из них сидел председатель ОУП, а во второе мог сесть любой желающий поговорить об украинско-польских отношениях.

Председатель ОУП напомнил, что мэр города Войцех Бакун хотел запретить этот перформанс, однако после подачи активистами апелляции в самоуправляемый апелляционный коллегиум решение мэра было отменено. Сторонники польских националистических организаций хотели сорвать мероприятие, но полиция смогла гарантировать безопасность его организаторам и участникам.











Как известно, на военном кладбище в Пикуличах под Перемышлем находятся могилы украинских сечевых стрельцов, воинов Украинской галицкой армии, которые в 1918-1920 годах во главе с Симоном Петлюрой боролись вместе с Юзефом Пилсудским против большевиков. На кладбище также есть две братские могилы воинов УПА, которые в 1946 и 1947 годах погибли в селах Бирча и Лишня. К этому кладбищу каждый год в июне направляется традиционное религиозное шествие украинцев.