"Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО

Об этом российским СМИ сообщила жена задержанного Ирина Резуник, передает Цензор.НЕТ.

Женщина объяснила, что обвинения базируются на данных из социальных сетей, где размещены фотография грамоты с благодарностью Резуник от "самообороны" Крыма, а также его самого в военной форме с георгиевской ленточкой, которую она называет "одеждой для игры с друзьями в страйкбол".

При этом жена задержанного не отрицает, что они с мужем оказывали помощь "самообороне" и наемникам на Донбассе: "Мы сотрудничали с самообороной, привозили медикаменты, одежду и еду, помогали получать медпомощь раненым на Донбассе".

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Ранее сообщалось, что полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.