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24.06.19 15:43

Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве и ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками ГУ БКОП Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева обнаружили и пресекли функционирование межрегиональной схемы незаконного ввоза автомобилей из стран ЕС и их дальнейшей реализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа должностных лиц частных компаний, которые, вступив в сговор, осуществляли незаконный ввоз грузовых автомобилей из стран ЕС и их последующую продажу физическим лицам за наличные.

В частности, фигуранты в течение 2018-2019 годов осуществляли импорт из стран ЕС автомобилей через подконтрольную компанию - импортера по заниженной таможенной стоимости. При этом злоумышленники подавали в таможенные органы документы, содержащие неправдивые данные относительно цены автомобилей. В дальнейшем ввезенный автотранспорт реализовывали за наличные физическим лицам через сеть Интернет, а документально отражали его продажу в адрес фиктивных предприятий.

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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 20 млн грн, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях возглавляемых фигурантами предприятий, в Днепре, Запорожье и Луцке изъяты печати подконтрольных предприятий, их первичные финансово-хозяйственные документы, клише подписей, штампы, черновые записи, другие доказательства незаконной деятельности и компьютерную технику.

Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС 01
Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС 02
Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС 03
Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС 04
Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС 05

Продолжается следствие.

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