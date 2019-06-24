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24.06.19 15:56

Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО

Активисты партии "Европейская Солидарность" привели в порядок мемориал героя Небесной сотни Сергей Нигояна, который ранее сегодня повредил пророссийский вандал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники Героев, погибших за украинскую независимость... это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну... Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет", - написала на своей странице в сети Facebook народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна 01
Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна 02

Как известно, 23 июня на улице Грушевского неизвестный совершил нападение на мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.

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