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24.06.19 19:04

Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в Кировоградской области.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также он сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.

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Правоохранители задержали чиновника неподалеку рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилось совместно ГБР.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ 01
Руководитель подразделения налоговой инспекции продавал информацию из закрытых баз данных, - СБУ 02
Фото: ssu.gov.ua

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