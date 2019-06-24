Тело погибшего украинского воина Анатолия Сорочинского эвакуировано в тыл. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сюжет ТСН

Анатолий Сорочинский, 1989 года рождения, житель города Львов, военнослужащий 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 июня в результате подрыва на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста вблизи поселка городского типа Еленовка.

Интенсивный огонь врага исключил немедленную эвакуацию тела.

"Боец подорвался на противопехотной мине около 18-00. Для того, чтобы вывезти тело из опасной зоны, было задействовано поисковую группу из 7 человек. СЦКК и ОБСЕ запросили трехдневный режим тишины, чтобы поисковая группа могла найти погибшего, но столько пор не понадобилось - парня нашли за час", - говорится в сюжете.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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