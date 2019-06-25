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25.06.19 09:57

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось около 3:00 на проспекте Победы в г. Харьков.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 01

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты.

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"При осмотре места происшествия было установлено, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказано в сообщении.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 02

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция 03

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