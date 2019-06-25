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25.06.19 14:33

В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж

Это не первый подобный инцидент.

"Первый Криворожский" сообщает, что в Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому, передает Цензор.НЕТ.

На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой.

О пострадавших пока не сообщается.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

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Они уже извещены о ЧП.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 01
В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 02
В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой 03

Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 г. в Кривом Роге.

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