В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж

"Первый Криворожский" сообщает, что в Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому, передает Цензор.НЕТ.

На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой.



О пострадавших пока не сообщается.



Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

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Они уже извещены о ЧП.



Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.







Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 г. в Кривом Роге.