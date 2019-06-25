В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой. ФОТОрепортаж

"Первый Криворожский" сообщает, что в Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому, передает Цензор.НЕТ.
На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой.
О пострадавших пока не сообщается.
Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.
Они уже извещены о ЧП.
Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.
Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 г. в Кривом Роге.