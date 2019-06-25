Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО

Как сообщает "Крым.Реалии", корабли переместили в неизвестном направлении, передает Цензор.НЕТ.

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре оккупированной Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует.

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Вместе с тем, оккупанты о каких-либо перемещениях захваченных украинских судов не сообщали.

Украинский военный буксир "Яны Капу" в оккупированной Керчи, июнь 2019 года





Стоянка судов "Генмол" в Керчи, где находились захваченные украинские военные корабли.

Украинские военные корабли под маскировочной сетью в оккупированной Керчи, февраль 2019 года.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.