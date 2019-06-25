Правоохранители задержали в Кропивницком банду рэкетиров, терроризировавших местного бизнесмена. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обязывали коммерсантов выплачивать несуществующие долги, а в случае отказа угрожали потерпевшим физическим насилием.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, $6,5 тысяч.

Правоохранители задержали участников банды на одной из улиц города при получении ими части "дани" в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащему бизнесмену.





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В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).

При этом отмечается, что проверяется также информация о причастности к данной незаконной деятельности должностных лиц Нацполиции.