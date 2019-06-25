На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

Трон создан запорожским волонтером образцу Железного трона из популярного сериала "Игра престолов". Только для украинского "Железного трона Востока" использовали разорвавшиеся снаряды, обломки военной техники и другие элементы, найденные в зоне проведения ООС.

На троне есть предупредительная табличка о том, что он сделан из острых предметов, которые могут поранить.

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Трон выставили на продажу на благотворительном аукционе и продали в 2016 году. Деньги, вырученные за него, направлены на помощь украинской армии. Произведение хранилось в Запорожском музее, но на протяжении месяца оно будет выставляться в Киеве.













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