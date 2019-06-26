"Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Свобода.FM".

Демонтированную мемориальную доску райсовет должен передать Дащенковскому сельскому совету.

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Представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко прокомментировал решение сельсовета так: "На внеочередном заседании Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Черниговской облгосадминистрации этот вопрос был рассмотрен. Единогласно решение Варвинской районного совета осуждено как такое, что нанесло ущерб основам национально-патриотического воспитания в районе и области, объективно, независимо от мотивов и намерений депутатов районного совета, это было действие против независимой украинской государственности, государственной политики национальной памяти, выгодное российскому агрессору".

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Научный сотрудник Института истории Украины Александр Алферов сообщил, что посетил Варву, чтобы разобраться в данной ситуации. "Заместитель председателя райадминистрации так и сказал "проголосовали единогласно" за ее демонтаж, потому что она видите ли - не совсем законная. А на наши исторические доводы про Крути заметил, что в битве при Крутах "воевали свои со своими"(!!). Иную позицию, как оказалось, занимает районная государственная администрация, которая хочет восстановить доску на месте и рассуждает это сделать в июле. Саму же доску местные депутаты после демонтажа "спихнули" в село Дащенки где родился Гончаренко. Оттуда ее тоже вывезли и теперь она в надежной месте. Нам ее показали и гарантировали, что она будет невредимой. Вот так, господа! Аверкий Гончаренко - командир обороны Крут, комендант Подолья и начальник канцелярии Петлюры и сегодня, во время войны, оказывается для местных депутатов "неоднозначная личность!" - резюмировал Алферов.





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Напомним, Аверкий Гончаренко - (1890-1980) - кадровый офицер царской армии, военный профессионал, выдающийся украинский патриот, который первым украинизировал свое подразделение - школу военных прапорщиков в Киеве. Гончаренко - уроженец села Дащенки (ныне Черниговская область), в ходе Первой мировой войны командир роты, командир пехотного батальона, на момент боя - командир куреня киевской военной школы УНР имени Богдана Хмельницкого. После поражения УНР уехал на польскую Галичину, после начала Второй мировой войны вступил в состав дивизии СС "Галичина", воевал против СССР затем эмигрировал и прожил остаток жизни в США.