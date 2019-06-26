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26.06.19 11:20

Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого. ФОТО

Следователями теруправления Государственного бюро расследований совместно с прокуратурой и СБУ задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды следователем ГУ Нацполиции в Киевской области.

Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал и получил от наркозависимого 500 долларов США. После получения неправомерной выгоды милиционер обещал мужчине помощь в избежании уголовной ответственности за хранение наркотических средств и возврат вещей, которые были изъяты во время обыска.

Средства передавались в гривнах частями - сначала в эквиваленте 200, впоследствии еще 300 долларов США. Во время передачи последней части денег следователя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого 01
Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого 02
Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого 03
Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого 04

Сейчас решается вопрос о сообщении следователю о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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