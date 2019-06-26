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26.06.19 12:08

Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

Двое военнослужащих в Одессе пытались продать 15 гранат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции Объединенных сил, где он проходил военную службу.

Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС 01

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Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины. Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.

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