Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие - свадьба за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Тетьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Тетьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину", - рассказал он.

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Роман Цимбалюк и супруга украинского военнопленного моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко под СИЗО "Лефортово".





Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.