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26.06.19 13:04

Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО

Украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко 26 июня женился на своей невесте Татьяне Шевченко в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие - свадьба за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Тетьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Тетьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину", - рассказал он.

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Роман Цимбалюк и супруга украинского военнопленного моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко под СИЗО "Лефортово".


Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО Лефортово 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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