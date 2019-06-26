Авиационная академия МВД в этом году набирает первый курс из 177 студентов-пилотов и техников, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Залог эффективных и качественных операций - квалифицированные пилоты, летный экипаж и технические специалисты, ведь их задача - не только спасти жизнь человека, предоставить правоохранительный сервис, а и безопасно эксплуатировать и обслуживать авиационную технику в полном диапазоне задач и условий службы. Авиационная академия МВД Украины в Кременчуге предлагает комплексные учебные программы подготовки пилотов и техников, разработанные совместно со специалистами Airbus Helicopters", - отметил Арсен Аваков.

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Он добавил, что в рамках контракта между МВД Украины и Airbus Helicoptersв в академии будут установлены современные тренажеры Full Flight Simulator вертолета H225 для полетов, обеспечивающих максимально реалистичный опыт, а также будут проводиться практические занятия на новых вертолетах Н125, которые будут переданы колледжу в этом году.

"Сегодня на заседании Правительства мы приняли два важных решения по Летной академии МВД - перераспределение расходов на ее содержание, чем завершили процесс передачи учебного заведения Министерства образования в систему МВД Украины, а также учли вопросы государственного заказа для подготовки специалистов. На 2019-2020 учебный год мы планируем принять по государственному заказу 28 пилотов, 89 техников и 60 авиоников. Мы обеспечим для пилотов полноценную летную практику не в старых и поломанных Ми-2, а на современных вертолетах Н125. Кроме этого, в академии будут установлены два современных тренажера Full Flight Simulator вертолета H225. Так же и относительно техников, они должны уже сейчас осваивать сервисное обслуживание современных вертолетов и навигационного оборудования. У каждого выпускника будет не менее 170 часов летной подготовки", - подчеркнул глава МВД, добавив, что преподаватели также будут проходить курсы на заводе во Франции для максимально эффективного учебного процесса.













