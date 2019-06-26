Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киевской области в Facebook, по предварительной информации, водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества грузовику Renault Magnum 480. Водитель фуры в свою очередь пытался избежать столкновения, однако безуспешно. "Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика госпитализирован. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств ДТП.

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