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26.06.19 14:47

Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса. ВИДЕО регистратора+ФОТОрепортаж

В Киевской области на 65-м километре автодороги М-05 (трасса Киев-Одесса) усложнилось движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киевской области в Facebook, по предварительной информации, водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества грузовику Renault Magnum 480. Водитель фуры в свою очередь пытался избежать столкновения, однако безуспешно. "Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика госпитализирован. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 01
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 02
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 03
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 04
Перевернутая фура заблокировала трассу Киев-Одесса 05

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