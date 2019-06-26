Трое подростков из Мариуполя не дали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - это Даня, Никита и Андрей - обычные мальчики из Мариуполя, которые совершили героический поступок. Дети стали очевидцами того, как злоумышленник затащил 10-летнюю девочку в угол и пытался изнасиловать. Не теряя времени, Даня вместе с друзьями сразу позвонил в полицию. Через несколько минут девочку спасли патрульные", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

По словам ребят, среагировать именно так им помогли постоянные занятия со школьным офицером полиции Анастасией Крумплевской, которая в течение учебного года неоднократно общалась со школьниками на тему безопасности ребенка.

"Попал в беду - звони 102! Эти слова высеченные в памяти и действительно помогли", - резюмируют в полиции.