С воином 24-й ОМБр Анатолием Сорочинским, погибшим на Донбассе, простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 26 июня, в селе Пидрясное Яворивского района Львовской области состоялось прощание с Анатолием Ярославовичем Сорочинским (позывной Жмурик), 1989 года рождения, жителем Львова, солдатом, военнослужащим 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 июня в результате подрыва на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста вблизи поселка городского типа Оленевка Волновахского района Донецкой области.

Интенсивный огонь врага стал препятствием для немедленной эвакуации тела. После достижения договоренности о прекращении огня утром 24 июня тело погибшего воина эвакуировали из опасной зоны волонтеры миссии "Эвакуация 200" и представители подразделения.

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Анатолий Сорочинский родился 19.03.1989 года. С 2015 года воевал в составе батальона "Айдар". В конце 2017 года подписал контракт с 54-й ОМБр.





