Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав воинской части за добросовестную службу, за то, что каждый военнослужащий подразделения с честью и героизмом выполнял задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Также Полторак проверил ход завершающего этапа строительства инфраструктуры для 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

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Обращаясь к личному составу части, Полторак отметил:

"Я думаю, что ваш дивизион будет, наверное, первой воинской частью, где, если посчитать новое жилье, выходит 350 мест в общежитии улучшенной планировки, где полностью новое оборудование, 150 мест для солдат срочной службы, новая столовая.

- Вам не хватает только одного - пары домов для проживания семей. Я думаю, что после того, как я побывал здесь и увидел такую ​​необходимость - мы спланируем обязательный ресурс и в следующем году - спланируем финансирование для строительства жилья для семей".

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Работы по строительству двух казарм улучшенной планировки и столовой воинской чисти полностью завершено и они уже переданы в эксплуатацию военным. Теперь в комфортных условиях будут проживать 250 военнослужащих военной службы по контракту. Продолжаются работы по строительству трансформаторной подстанции и реконструкции инженерных сетей.

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